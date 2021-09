Sarah Andrade e Lucas Viana - Reprodução

Publicado 05/09/2021 19:39 | Atualizado 06/09/2021 08:28

Dois meses. Esse foi o tempo de namoro entre Lucas Viana e Sarah Andrade. O campeão de 'A Fazenda 11' anunciou neste domingo o fim do relacionamento. "Decidimos juntos finalizar esse ciclo com todo amor, carinho e respeito que sempre existiu. Tendo a certeza de que deu muito certo pelo período que estava destinado a dar certo. Antes de qualquer coisa, fomos e seguiremos sendo grandes amigos".

Lucas fez questão de falar sobre as qualidades da participante do 'BBB 21' e disse que os dois serão amigos para sempre. A Sarah é uma mulher incrível e que merece o que há de melhor. Sempre tive muito orgulho do que ela já conquistou e do que ainda vai conquistar. Mesmo trilhando caminhos diferentes, estaremos sempre na torcida pela felicidade e sucesso um do outro e isso é o que há de mais valioso".

Sarah Andrade também falou sobre o término. "Esse homem chegou como uma avalanche na minha vida, trazendo muitas emoções. Emoções essas que eu não sentia a muitos anos!Sabe aquele friozinho na barriga de quando a gente tá apaixonada? Então. Eu nem lembrava mais como era isso… e ele chegou e despertou isso em mim. Obrigada por isso, Lucas."







