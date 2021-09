Marcelo e Tati - Reprodução

Publicado 10/09/2021 02:00

O casal Tati e Marcelo, que comanda o canal WebTVBrasileira, já está nos preparativos para mais uma edição do reality ''A Fazenda 13'. Eles divulgaram, recentemente, uma lista com os 20 peões cotados para participarem do programa, além de 4 possíveis nomes que fariam parte do Paiol, uma espécie de 'casa de vidro' da atração, na qual o público decidirá quem merece ir para a sede. Tati e Marcelo acertaram em cheio todos os 7 participantes já divulgados e confirmados pela emissora. Dentre eles, estão Nego do Borel, o ex-BBB Arcrebiano, Tati Quebra Barraco, Mussunzinho, entre outros.

Ainda faltam treze nomes em aberto para completar o time que fará parte da nova edição do programa, que estreia na próxima terça-feira (14). Referência quando o assunto é comentar realities, Tati e Marcelo estão prestes a completar 2 milhões de seguidores em seu canal. A dupla domina o formato do ao vivo na plataforma e entrega conteúdos repletos de interatividade com o público. Com muito bom-humor, espontaneidade e, claro, fofoca, Tati e Marcelo já ultrapassaram a marca de mais de 717 milhões de visualizações totais em seus vídeos.