Pyong falou sobre o paredão e as novas estratégias para o jogo na manhã desta terça-feira - Reprodução

Publicado 09/09/2021 21:36 | Atualizado 09/09/2021 23:12

Um dos finalistas do 'Ilha Record', Pyong Lee não vai estar no estúdio da grande decisão do reality ao lado de Sabrina Sato e os outros 12 participantes do programa. De acordo com o colunista Flávio Ricco, ao chegar à sede da emissora, em São Paulo, o influenciador testou positivo para a Covid-19, foi mandado para casa e de lá vai participar da transmissão ao vivo, pela Internet.

São dois finalistas disputando o prêmio de R$ 500 mil. Any Borges e Pyong. Na reta final, eles escolheram dois colegas de confinamento para acompanhá-los até a Ilha e ajudá-los na caça aos baús de pedras preciosas. Any escolheu Claudinho e Nanah para serem seus parceiros nesse desafio decisivo. Já Pyong optou por Thomaz e Antonela. Lembrando que cada um dos ajudantes de quem vencer o programa levará para casa a quantia de R$10 mil.



No episódio desta quarta-feira (8), os dois grupos pegaram os baús espalhados pela ilha e vão descobrir na final quem fez mais pontos com os tesouros acumulados e consequentemente, o campeão da temporada e o dono de R$ 500 mil e o explorador preferido do público por votação ganhará R$ 250 mil.