Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 09/09/2021 18:09 | Atualizado 09/09/2021 18:23

Tiago Leifert vai deixar a TV Globo após o 'The Voice Brasil'. O anúncio foi feito pela emissora no início da noite desta quinta-feira (9) e surpreendeu quem acompanha a carreira do apresentador na casa. "Tiago Leifert irá se despedir da Globo, após 15 anos de uma parceria feliz e bem-sucedida", informou a empresa, por meio de comunicado. Na nota, não se revela o que o apresentador irá fazer fora da Globo. Mas, logo depois, ele escreveu. "Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional... esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo".

O apresentador conta que a decisão de deixar a emissora já vinha sido planejado. "A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão".