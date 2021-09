Pelé recebe alta de UTI e vai para quarto - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Pelé recebe alta de UTI e vai para quartoFoto: Mauro Pimentel/AFP

Publicado 14/09/2021 16:38 | Atualizado 14/09/2021 17:36

Em recuperação de cirurgia para a retirada de um tumor no cólon, Pelé teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (14). O ex-jogador está agora em um quarto particular e a unidade hospital divulgou uma nota: O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto", diz a nota.



Em seu perfil no Instagram, Pelé comemorou a alta: "Meus amigos, esse é um recado para cada um de vocês. Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias. Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve!".



Pelé passou mal no dia 31 de agosto e foi levado para o Albert Einstein, onde passou por vários exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina a pedido da equipe médica. Um tumor foi identificado no cólon direito, no intestino, e o material foi encaminhado para análise patológica. O rei do futebol passou por uma cirurgia no sábado, 4 de setembro. Nas redes sociais, após o procedimento, Pelé agradeceu às mensagens de carinho e a Deus e afirmou estar se 'sentindo muito bem'.