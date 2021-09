Gui Araújo e Anitta - Reprodução

Gui Araújo e AnittaReprodução

Publicado 15/09/2021 13:44 | Atualizado 15/09/2021 13:48

Confinado em 'A Fazenda', da Record TV, Gui Araújo falou pela primeira vez sobre o término de seu namoro relâmpago com Anitta. Os dois começaram a se relacionar no início da pandemia e Gui chegou a ficar hospedado em tempo integral na casa da cantora. Eles ficaram sete meses juntos. Em papo com o peão Rico Melquiades, Gui contou como foi o início da relação com a funkeira. “A gente se dava bem pra caralh* e um jornalista descobriu, então para não estragar, a gente se antecipou e assumiu antes que virasse manchete”, disse.

fotogaleria

E quando questionado sobre o fim do romance, Gui não fez suspense. “Ela já sabia que ia se mudar para os Estados Unidos, eu estava com contrato com outra emissora (MTV), tinha um programa diário. Eu não ia abrir mão nunca. Estava em um momento legal, quase conseguindo dar um bagulho legal para a minha família. Não podia abrir mão, saca? Não sou mais novinho, tenho 34 anos”, explicou.