Filipe DuarteDivulgação

Publicado 15/09/2021 09:23

Na última segunda-feira (13), o cantor Filipe Duarte assinou contrato com uma das maiores produtoras do mercado musical no país, a Gold Promoções e Eventos. A partir de agora, ele passa a ter sua carreira gerida pela empresa que tem em seu casting artistas como os pagodeiros Ferrugem, Xande de Pilares e Tiee.



Com mais de 20 anos de carreira, Filipe Duarte tem em sua trajetória as passagens pelos grupos Br'Oz e Os Travessos, além de grandes composições gravadas por diversos artistas como Thiaguinho, Dilsinho, Onze 20, Ferrugem, Belo, entre outros.

“Eu me sinto extremamente lisonjeado e agradecido por ter um time tão competente cuidando da minha carreira. Amo o que faço e ter profissionais deste gabarito gerindo e cuidando da minha carreira é realmente um presente”, disse Filipe Duarte, após a assinatura do contrato junto à Gold.

Quem também fez questão de demonstrar satisfação com a nova contratação foi o CEO da Gold, Sergio, que não economizou elogios para Filipe e toda a sua trajetória musical. “Filipe é um talento! Acreditamos demais nisso e estamos prontos para alavancar ainda mais sua carreira. Somos um time que acredita que trabalhar duro com planejamento e verdade fazem toda diferença. E é por isso que tenho a certeza de que essa será uma parceria de sucesso. Eu estou pronto e o Filipe também”, afirma o empresário.