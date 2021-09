Yá Burihan - Divulgação

Yá BurihanDivulgação

Publicado 15/09/2021 09:09

A influenciadora digital, Yá Burihan, já conta com uma imagem super consolidada no Instagram, com mais de 3 milhões de seguidores. Agora, ela decidiu expandir sua atuação nas plataformas digitais e criou seu canal no YouTube. A ideia veio a partir da necessidade de levar para seus seguidores conteúdos maiores e mais completos.

A paixão por viajar será a pauta principal do canal, onde Yá já vai dividir vlogs e mostrar dicas dos locais que passar. Além disso, ela também adora cozinhar e não vai deixar de separar um tempinho especial para produzir vídeos de receitinhas e momentos legais na cozinha. A solidariedade também vai ganhar um espaço especial nesse canal. Yá se tornou madrinha da Kombosa, uma associação que ajuda moradores de rua. Ela também quer aproveitar o canal para divulgar algumas ações sociais.