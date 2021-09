Blenda Ohanna - Reprodução

Publicado 15/09/2021 05:00

Ex-mulher do cantor Rodrigo Rodrigues, conhecido como Príncipe, Blenda Ohanna tem sofrido com a falta de trabalhos. A modelo e influenciadora perdeu vários contratos após ter engordado seis quilos. Durante anos, ela sofreu com as cobranças para se manter magra, vestir roupas 'P' e não ter celulites. "Foram muitos anos sob pressão e com as cobranças e ameaças. Só que agora eu preferi viver o equilíbrio, me dar oportunidades de viver sem me privar e deixar de fazer as coisas que quero por conta de dietas malucas. Não precisamos ficar nos cobrando e está tudo bem ganhar uns quilinhos e viver a vida", dispara Blenda, que ainda ressalta os cuidados para não cometer excessos. "Tudo que é demais prejudica a nossa cabeça", finaliza ela que em dezembro do ano passado se separou do músico após descobrir um filho do ex-marido fora do casamento.