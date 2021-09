Manu Cabanas e Marcos Pasquim - Reprodução/Montagem

Manu Cabanas, que está lançando seu novo trabalho musical com produção assinada por Dudu Surita, filho de Emílio Surita, do 'Pânico', encantou Marcos Pasquim, se é que podemos chamar assim. Isso porque o ator acabou localizando a cantora por meio do Instagram: ambos estavam em Angra dos Reis no feriado de 7 de setembro.



Mais do que depressa, ele começou a interagir nos stories dela: "Festa boa, estou aqui perto", disparou como quem não queria nada mas, ao mesmo tempo, queria tudo. Ao ler a resposta "Qual é a boa de hoje?", Pasquim logo disse: "Passa o WhatsApp que podemos combinar a boa". E não é que ele escreveu uma mensagem?



Procurada, a artista, que já ficou com o astro americano Trevor Stines, o Jason Blossom da série 'Riverdale', da Netflix, após um show que ele fez no Brasil, estava numa aula de canto e não podia atender à ligação da coluna.