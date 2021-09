Pablo Oliveira e Thamires Galvão - AgNews

Publicado 14/09/2021 19:43

O ator Pablo Oliveira aproveitou o calor desta terça-feira (14) para curtir uma praia na Zona Oeste do Rio. Ele foi à praia com a mãe, os filhos e a ex-mulher, a também atriz Thamires Galvão. Aliás, os dois trocaram beijos e abraços na areia. A coluna, que é do bem, torce pela felicidade dos dois atores.