L7NNON e Ítalo Ferreira - Divulgação

Publicado 15/09/2021 05:00

Primeiro campeão olímpico de surfe em Tóquio, Ítalo Ferreira foi uma grata surpresa no novo clipe de L7NNON, recém-lançado chamado 'HB20'. O surfista cantou, dançou e provou que leva jeito para ser um rapper tal como o amigo cantor, nascido e criado em Realengo, e que há três anos figura entre os maiores nomes da atualidade do gênero. A faixa produzida pelo beatmaker Papatinho já era um sucesso antes mesmo do lançamento oficial, quando L7NNON soltou uma prévia da música no Instagram há dois meses e seus seguidores foram à loucura.