Quando um artista resolve tecer comentários sobre outro, é 'eita atrás de vixe'. Que o diga Flávia Noronha, ex-comandante do 'TV Fama', da RedeTV!. É que, durante uma live com Franklin David, que até pouco tempo atrás podia ser visto no comando do 'Tricotando', ela não deixou perguntas sem respostas e conseguiu aguçar a curiosidade de muitos.

Flávia disse acreditar que a sua saída repentina tenha sido motivada por uma puxada de tapete. "Mas muito arquitetada, costuradinha, porque só a puxada dessa pessoa não ia funcionar. Teve muita gente envolvida e convencida a realizar isso. Acho que foi vendido um projeto de mudança que, comercialmente falando, ia bombar. E não é nada disso, porque tudo o que ela fez deu errado, inclusive o 'Tricotando' e o 'TV Fama'", começou descrevendo, em dar nomes aos bois.



Ao longo da conversa, acabou revelando uma cena, no mínimo, inusitada: "Eu ouvi da parede do meu camarim assim ó, essa pessoa falando: 'Como Deus é... joguei pro Universo para o 'TV Fama' ser meu e agora ele é'. Ela gritava nos corredores para eu ouvir que tinha conseguido me tomar o 'TV Fama'. No dia em que meu cachorro estava doente, chorava e falava: 'Nossa, tadinho, vou trazer um remedinho pra ele'. Nas minhas costas, sabe como me chamavam? Tabacow! Um dia, até o João Kleber veio falar comigo: 'Flavinha, sabia que seu apelido é Tabacow?' Respondi: 'Ah, por quê?' Porque falaram que vão puxar o seu tapete". Xiiii...