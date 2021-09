Ana Paula Minerato - Reprodução / Instagram

Ana Paula Minerato

Publicado 15/09/2021 06:19 | Atualizado 15/09/2021 08:05

A ex-panicat Ana Paula Minerato soltou o verbo, na noite desta terça-feira (14), ao descobrir que sua ex-colega de elenco, Aline Mineiro, é uma das proas confinadas em ‘A Fazenda’, da Record TV. Além de fazer campanha para que a modelo seja logo eliminada do reality rural, Minerato ainda detonou a moça a chamando de 'falsa' e de 'vaca'.

“Fora Aline mineiro! Será que ela vai ser a falsa que ela foi no Pânico? Nojoooo, nojooooo. Falsa, presepeira, mentirosa. Tirando a (vaca), o elenco tá top”, escreveu a loira, que ainda detalhou o que Aline teria aprontado nos bastidores do ‘Pânico na TV’.“Nem tudo é biscoito. Tem muita coisa que é real. Não foi escrota só comigo, eu tô aqui falando, mas teve problema com muito mais gente. Falsa, cínica, aproveitadora”, finalizou. É treta, Brasil!