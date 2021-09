Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 15/09/2021 15:46 | Atualizado 15/09/2021 15:59

O apresentador Neto vai passar uma cirurgia de vesícula e avisou que irá se ausentar do comando do programa, 'Os Donos da Bola', nesta quarta-feira (15). O também ex-jogador até revelou quem irá substituí-lo até a sua recuperação, Fernando Fernandes, e brincou que, caso a cirurgia não dê certo, os espectadores podem comemorar. " Eu não faço o programa amanhã, quem faz é o Fernandinho Fernandes, que é um monstro, e não faço sexta porque vou fazer uma cirurgia. Vou tirar minha vesícula. Não aguento mais, faz três anos que estou com a vesícula ruim. Todos da minha família tiraram e, infelizmente, já estou há três anos com isso. Vou me internar hoje e deixo isso bem claro para ninguém encher o saco sobre eu não estar no programa”, começou.

Neto ainda contou que a previsão de alta será no sábado e de bom humor comentou. "Isso se der tudo certo. Se também não der, vocês pegam o caixão, faz festa, toma pinga, contrata as mulheres, vai para dentro, porque tá tudo assinado já. Se eu não voltar, não é pra ninguém chorar. Aqueles que não gostam de mim, soltam rojão. Tá tudo certo, irmão. Se Deus quiser, vou tirar a vesícula, porque não estou aguentando de dor e vou trazer aqui”, completou.