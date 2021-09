Jessica Alves - Reprodução

Jessica AlvesReprodução

Publicado 15/09/2021 17:06

Após quase dois anos de o início de sua transição de gênero, Jessica Alves conseguiu a tão sonhada certidão de nascimento nesta quarta-feira (15). A modelo deu entrada ao novo registro em um cartório de Santo Amaro, em São Paulo, onde nasceu. Em vídeo, ela mostrou o documento e explicou a importância que ele carrega. "Estou muito feliz porque hoje retirei minha nova certidão de nascimento aqui em Santo Amaro, onde eu nasci e fui registrada. Para mim, é uma conquista muito importante. Agora meu nome está correto como tem que ser, correto como tem que ser. Estou muito feliz e preciso celebrar. Onde tem uma balada à noite aqui em São Paulo? E obrigado a todos pelas mensagens de carinho", comentou Jessica.

Conhecida como Ken Humano antes de sua transição de gênero, quando ainda se chamava Rodrigo Alves, Jessica comemorou o seu nome na nova certidão. Em recente entrevista, ela contou que sofria desde muito cedo com um corpo que não era seu e, por isso, acabou fazendo muitas cirurgias, que até perdeu as contas. "Acabei virando uma coisa que não era homem nem mulher. Aquilo estava me sufocando, estava ficando depressivíssima. Cheguei a um ponto em que se não fizesse a transição de gênero, me suicidava. Porque não aguentava mais viver daquele jeito, aquela vida era falsa", admitiu.