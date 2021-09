Solange Gomes - Reprodução de internet

Solange GomesReprodução de internet

Publicado 20/09/2021 18:31 | Atualizado 20/09/2021 18:35

Quando deixar 'A Fazenda 13', Solange Gomes terá uma surpresa nada agradável. A escola particular, onde a filha estudou antes de entrar para faculdade, está cobrando um dívida antiga das mensalidades. A direção entrou com um processo na Justiça pedindo uma indenização no valor de R$ 18 mil por falta de pagamento entre os anos de 2016 e 2018. A apresentadora teria deixado de pagar por conta do atraso das pensões alimentícias do pastor e ex-pagodeiro, Waguinho, pai da única filha da peoa, Stephanie Gomes Bastos.

Em conversa com a coluna, o assessor de Solange Gomes confirmou a informação. A filha da ex-banheira do Gugu foi impedida de completar o ensino médio na instituição devido ao débito, e a conta bancária de Solange chegou a ser bloqueada na época. Stephanie Gomes, de 21 anos, faz faculdade de Biomedicina e revelou que foi impedida de completar o ensino médio na Instituição, por causa do débito. Ela também assumiu que chegava a se esconder da direção por vergonha da situação.