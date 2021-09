Renê Casagrande - Reprodução

Renê CasagrandeReprodução

Publicado 20/09/2021 17:10 | Atualizado 20/09/2021 17:16

A família de MC Gui está vivendo uma pesadelo há quase uma semana. O empresário Renê Casagrande, de 32 anos, primo do cantor, que está confinado em 'A Fazenda 13", desapareceu há cinco dias. O carro dele foi encontrado abandonado em uma rua de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (20). A família acredita que o dono de um tabacaria e pai de dois filhos, tenha sido vítima de um sequestro, mas até o momento, não houve contato com pedido de resgate para os parentes. A polícia investiga o caso e não descarta nenhuma linha de investigação.

De acordo com uma matéria do 'Balanço Geral', da RecordTV, o veículo foi encontrado revirado com as portas abertas em um local longe do centro da cidade de Itaquaquecetuba e conhecido pelo descarte irregular de lixo. Os policiais encontraram no interior do carro um saquinho com algumas correntes de ouro de Renê, mas a família deu falta de outras joias.