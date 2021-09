Gracyanne Barbosa - Reprodução

Gracyanne BarbosaReprodução

Publicado 20/09/2021 17:51 | Atualizado 20/09/2021 17:55

A segunda-feira (20) começou pegando fogo no mundo dos famosos. Depois do topless de Maraisa e a bunda de fora de Silvero Pereira, chegou a vez de Gracyanne Barbosa aparecer nua em pelo em uma foto. A influenciadora posta foto para incentivar seus seguidores a buscar motivação e lutar por evolução seja ela fisicamente ou psicologicamente. "Bumday de hoje, com uma reflexão sobre uma pergunta que me fazem, todos os dias 'qual é a sua meta?' A resposta é imediata, minha meta é ser uma pessoa melhor a cada dia! Fisicamente, psicologicamente e humanamente. Lutar pelo o que acredito, compartilhar aquilo que aprendi, mostrar o que vivo, ser feliz com minhas escolhas e motivar as pessoas com o meu estilo de vida.E você, qual é a sua meta?", escreveu a mulher de Belo na publicação desta madrugada.