Pelé - Reprodução

PeléReprodução

Publicado 20/09/2021 17:24 | Atualizado 20/09/2021 17:28

Filha de Pelé, Kely Nascimento fez questão de compartilhar um flagra do ex-jogador assistindo televisão na tarde desta segunda-feira (20), na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. Internado desde o início de setembro, quando passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor suspeito no cólon direito, o Rei do Futebol prestava atenção no jogo da seleção brasileira feminina contra a Argentina e, em especial, nas jogadas da camisa 10, Martha.

Neste domingo (19), Pelé voltou a usar as redes sociais para mostrar a sua recuperação: "Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão. Obrigado a toda equipe incrível do Hospital Albert Einstein!".