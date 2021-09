Bella Martins e Bruna Marquezine serão Liz, em série da Netflix - Divulgação/CI Produções

Publicado 21/09/2021 05:00

A atriz mirim Bella Martins será Liz na fase criança da personagem vivida por Bruna Marquezine na série 'Maldivas', da Netflix. Aos 9 anos, a jovem artista estreia com o pé direito ao dividir o papel de Liz, uma goiana que vai para o Rio de Janeiro em busca de respostas sobre sua mãe, que morreu num incêndio misterioso. Ela vai morar no luxuoso condomínio chamado Maldivas, na Barra da Tijuca, e terá de se infiltrar num universo com pessoas peculiares. Produzida pela O2 Filmes, 'Maldivas' é escrita por Natália Klein e, além de Marquezine, tem Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, entre outros grandes atores no elenco.