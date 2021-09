MC Kekel e a irmã, Thaiele Silva - Divulgação

Publicado 21/09/2021 05:00

Sempre muito grato por quem acreditou em seus sonhos desde o início, MC Kekel surpreendeu sua irmã, Thaiele Silva, com um presentão daqueles. O cantor deu à ela uma uma loja de bebidas para chamar de sua e empreender. "Meu sonho sempre foi sonhar o sonho de quem fez de sua vida o meu nome como prioridade. Ela, além de ser a minha irmã, é a minha mãe, pois quando ninguém acreditou em mim, ela quem me incentivou e me apoiou, me ensinou a ser um homem melhor e a nunca desistir de nada. Obrigado, minha metade". Obrigado Thaiele Tabata da Silva, você é a minha metade", agradeceu o funkeiro.