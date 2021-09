Luan Santana e Izabela Cunha em restaurante em MG - Divulgação

Publicado 21/09/2021 05:00

Ao que tudo indica, Luan Santana parece estar mesmo apaixonado por seu novo affair, a blogueira Izabela Cunha. Neste fim de semana, o cantor esteve em Poços de Caldas, em Minas Gerais, curtindo na terrinha da família da moça. Eles até comeram juntos, na companhia de outro casal, em um tradicional restaurante da região, como mostra a foto abaixo, em que os dois aparecem sentados ao lado esquerdo da imagem...



No fim do mês passado, o cantor curtiu disfarçado o espetáculo circense da família Stankowich - que ergueu sua lona em Atibaia, São Paulo. Na ocasião, ele estava na companhia de Izabela, que vem sendo apontada como seu novo affair do cantor desde o início do ano.