Vanessa Carvalho - Reprodução

Vanessa CarvalhoReprodução

Publicado 21/09/2021 02:00

A atriz e influencer Vanessa Carvalho está feliz da vida pelos quatro anos no programa 'A Praça é Nossa', do SBT. "Me sinto muito privilegiada de poder trabalhar na atração. O clima nos estúdios é de muito profissionalismo, descontração e parceria. Admiro todos e, em especial, tenho também gratidão por Carlos Alberto de Nóbrega, um líder e um ser humano incrível", elogia Vanessa que também presta homenagem ao Marcelo de Nóbrega e aos colegas de palco como Renata Braz, Alexandre Porpetone, Giovani Brás, Saulo Laranjeira, Mateus Ceará, entre outros do elenco do humorístico.