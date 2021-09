Hulk e Camila Ângelo anunciam que vão ser papais - Reprodução de internet

Publicado 20/09/2021 19:46 | Atualizado 20/09/2021 20:00

Pelo visto, o jogador Hulk é querido e tem prestígio no mundo da bola. O anúncio de gravidez da mulher do atacante do Atlético-MG, Camila Ângelo, virou notícia internacional nesta segunda-feira (20). O site americano de entretenimento TMZ deu a novidade no Instagram e até deu um zoada com a notícia se referindo o imbróglio familiar. "PARABÉNS!! O astro do futebol brasileiro Hulk está esperando um bebê... com sua sobrinha! Os irmãos do bebê também serão seus primos", escreveu na legenda.



Camila, atual do jogador, é sobrinha da ex Iran Ângelo, e o casal começou a se relacionar em 2019. Hulk anunciou o novo relacionamento três meses após terminar o casamento de 12 anos com a mãe dos seus três filhos: Ian, de 11 anos, Tiago, de nove anos, e Alice, de sete anos. Outros sites também parabenizaram o atacante.



Brazil footballer Hulk confirms he is expecting child with his niece.



Okay, she is his ex wife of 12 years' niece, making her his niece too right?

He started dating the 32-year old— niece of his ex-wife Iran Angelo — in late 2019,months after their split. #trending #gossip pic.twitter.com/DD9IxylyrU — YentaRoom (@YentaRoom) September 20, 2021

FELICIDADES!! La estrella del fútbol brasileño Hulk está esperando un bebé…. con su sobrina! Los hermanos

del bebé también serán sus primos. pic.twitter.com/sqbfZUm39l — FutbolData (@FutbolData21) September 20, 2021

No último sábado (18), logo depois do anúncio da gravidez de Camila, a internet bateu cabeça para saber qual será o grau de parentesco do novo herdeiro de Hulk com os irmãos.

Acabei de descobrir que o Hulk vai ter um filho com uma moça que é sobrinha de sua ex, ou seja, a criança será sobrinha-neta da ex do pai, prima e irmã dos próprios irmãos, que por sua vez são primos da mãe dele, e será sobrinha-neta da ex do pai. — Felipe Siles (@silaodamassa) September 20, 2021

Minha dúvida é: Será q a sobrinha da ex do Hulk tem sobrinha? Pq aí pd complicar ainda mais essa tal árvore genealógica — Tp (@tpllopess) September 20, 2021

informando que o atleta Hulk e a atual, que é sobrinha da ex, terão um filho. O moleque vai ser sobrinho-neto da ex do pai. Ele tbm será primo e irmão dos próprios irmãos, que por sua vez são primos da mãe dele. E será sobrinho-neto da ex do pai. pic.twitter.com/yeHdpoBt7M — Vavá (@vanildinholav) September 20, 2021

informando que o atleta Hulk e a atual, que é sobrinha da ex, terão um filho. O moleque vai ser sobrinho-neto da ex do pai. Ele tbm será primo e irmão dos próprios irmãos, que por sua vez são primos da mãe dele. E será sobrinho-neto da ex do pai. Bom dia! — Mesquita Rock (@MesquitaRock) September 20, 2021

Informo que o Hulk e a atual, que é sobrinha da ex, terão um filho. O puto vai ser sobrinho-neto da ex do pai. Ele também será primo e irmão dos próprios irmãos, que por sua vez são primos da mãe dele. E será sobrinho-neto da ex do pai.

Escusam de agradecer. pic.twitter.com/Fkh6yQtXp0 — para o Joe era ZorgaBorga (@ZorGabor) September 19, 2021