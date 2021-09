Ingrid Mantovani - Suburbano

Publicado 22/09/2021 14:04 | Atualizado 22/09/2021 14:05

Nova aposta da Kondzilla Records, Ingrid Mantovani chega ao cenário do pop funk com a faixa 'Não vale se apaixonar'. Com tudo para ser hit, a música tem letra assinada por uma das maiores estrelas do funk nacional, MC Jottapê, e produção musical do hitmaker DJ RD. O lançamento do clipe será nesta sexta-feira (24), pelo canal da Kondzillano Youtube.