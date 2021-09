Sandra de Sá no The Masked Singer - Reprodução de internet

Publicado 22/09/2021 06:21

Sandra de Sá é a sexta eliminada do 'The Masked Singer'. Confirmando as suspeitas do público, era ela quem estava por baixo da fantasia de Girassol. A cantora teve a identidade relevada após perder o combate final para a Arara e não conseguiu conter as lágrimas no palco.

"A emoção é muita. Participar de um programa desse, com tanta gente incrível... O principal é que é emoção mesmo. As pessoas, nesse momento, estão precisando disso. De carinho".