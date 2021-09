Elza Viana, Nego do Borel e Rosali Viana - Reprodução

Publicado 22/09/2021 05:00

A família de Nego do Borel está bastante preocupada com a mãe, Rosali Viana, e avó, Elza Viana, do funkeiro. As duas só choram com a participação já polêmica do peão em 'A Fazenda 13'. Pior do que os ataques que o cantor está sofrendo dos outros participantes e das ex-namoradas, Duda Reis e Swellen Sauer, que o acusam de violência doméstica, entre outros crimes, são os xingamentos que as duas estão recebendo por mensagens telefônicas. Rosali tem até confidenciado para os mais próximos que pretende votar na eliminação de Nego na próxima roça, caso ele continue sendo chamado de 'estuprador' e 'agressor de mulheres'.



Assustada, ela também foi ameaçada de morte e vem evitando sair de casa. Um pessoa próxima contou para a coluna que a família tem evitado das duas assistirem o programa com medo delas passarem mal.