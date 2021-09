Yá Burihan - Divulgação

Publicado 22/09/2021 05:00 | Atualizado 22/09/2021 12:59

Yá Burihan, influenciadora digital e ex-participante do reality 'De férias com o Ex', da MTV, está solteira de novo. A informação foi divulgada pelo Instagram Gossip do Dia. Ela terminou recentemente o relacionamento com o também influenciador Eric Ribeiro, com quem engatou um namoro após o fim do noivado com o ex-Fazenda Lipe Ribeiro. Yá e Eric assumiram o romance em maio deste ano.



Procurada pela coluna, ela garante que o término foi amigável. "Terminamos em comum acordo, em paz. Conversamos algumas vezes após o término também e está tudo bem. Estou preservando minha vida pessoal e focada no trabalho", disse Yá à esta coluna.