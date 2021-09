Solange Gomes - Reprodução / Record TV

Solange GomesReprodução / Record TV

Publicado 22/09/2021 06:50 | Atualizado 22/09/2021 07:27

Durante a votação da última terça-feira (21) pra roça, em 'A Fazenda', Solange Gomes (sempre ela!) botou fogo no parquinho ao falar que boatos davam conta de que Bill e Marina teriam combinado de formar casal. Ao que consta, Gui Araújo é que já teria ficado com Marina, e não 'Aclebiano' (foi desse jeito que Sol se referiu a Acrebiano). Vale lembrar que, hoje, Gui Araújo namora Duda Reis, ex de Nego do Borel. Além deles, já rolou um trelelê entre Erasmo e Érika. A coluna só gostaria de lembrar que a própria Solange disse dentro do reality que já ficou com Tiago Piquilo, assim como Valentina. A moça do sabonete deveria tomar cuidado com seu telhado de vidro, não acha?