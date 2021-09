Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Larissa ManoelaReprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 05:00

Equipes e elenco da novela 'Além da Ilusão', da TV Globo, se preparam para gravar as primeiras cenas externas da trama fora do Rio de Janeiro. O elenco e a produção viajam na primeira semana de outubro para Poços de Caldas, em Minas Gerais, para dar prosseguimento aos trabalhos. Será que teremos Larissa Manoela, protagonista do folhetim, desembarcando na terrinha do pão de queijo?