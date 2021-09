Pedro Burgarelli - Divulgação

O ator mirim Pedro Burgarelli curtiu uma merecidas férias em Ilhéus, no sul da Bahia. O também dublador e influenciador escolheu passar alguns dias com a família no Resort Cana Brava, na Bahia, enquanto estuda a possibilidade de novos projetos na TV. “Foram momentos incríveis, o lugar é maravilhoso, praia paradisíaca, atendimento nota mil e foi muito lega. Deu para descansar, aproveitar para ficar perto da minha família e já quero muito voltar. Foi uma experiência inesquecível", comentou Pedro, que recentemente fez parte dos entrevistadores do quadro 'As Crianças Querem Saber', do programa do Raul Gil, no SBT.