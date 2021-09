Pelé - Reprodução

PeléReprodução

Publicado 21/09/2021 18:54

Pelé compartilhou um vídeo vídeo nas redes sociais mostrando como anda a sua recuperação enquanto faz exercício de fisioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador passou por uma cirurgia para remover um tumor no cólon direito, que faz parte do aparelho digestivo, provou que está muito bem, obrigado



"Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto para Santos, não acham?", escreveu na publicação.



Em 4 de setembro, Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no colón direito. Ele teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 14 de setembro. Entretanto, apresentou uma 'instabilidade respiratória' na madrugada da última sexta-feira (17) e voltou a ser transferido para uma UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital. Agora, Edson Nascimento está na unidade semi-intensiva.