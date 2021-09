Marlon Schuck - Reprodução

Marlon Schuck Reprodução

Publicado 21/09/2021 16:33

Ex-ator de 'Malhação', Marlon Schuck chegou a chorar durante um desabafo que fez no Instagram, na tarde desta terça-feira (21), após receber críticas por criar um perfil no OnlyFans. "Queria pedir para vocês pararem de me ver como um objeto porque sou tão humano como vocês. Não sou um objeto. Eu também sinto", declarou o ator que não gostou nada de ser xingado pela venda de conteúdo supostamente explícito.

"O conteúdo que posto no perfil, não tem nada explícito, mas quando um assinante me chama no privado pedindo algo (bunda, pênis, gozo, tomando banho...) eu envio com um cobrança (um valor diferenciado dependendo do conteúdo). Isso varia muito, de R$ 5, uma foto simples, a R$ 100, um video mais caprichado. Posso fazer com gozada, um banho com masturbação, alguns gostam de ver a bunda de pertinho e que eu a acaricie", detalhou.



Marlon, que trabalhou nas temporadas de 2012 e 2015 na novela teen da Globo revelou ter recebido até proposta para fazer filme pornô nos Estados Unidos e questiona a moralidade de quem o julga. "As pessoas devem quebrar esse tabu de achar o corpo nu e o sexo uma 'banalidade'. Tratam o nu e o sexo como um pecado, mas essas mesmas que julgam são as que adoram uma 'sacanagem'", comentou o também modelo.



Para Marlon, a nudez também é uma expressão de arte. "Quando menciono a palavra arte é que o corpo em si pode ser trabalhado como arte. Um ensaio sensual, nu, não necessariamente é uma pornografia. Fui muito atacado e estou sendo, porque as pessoas estão interpretando de forma errada e me crucificando por conta disso. Julgam tanto o mundo estar desse jeito, mas são as pessoas que fazem ele ficar assim", opinou.