Pétala Barreiro dá de cara com seu desafeto, a apresentadora Lívia Andrade, na saída do exame de DNA do filho Reprodução/ Rainha Matos

Publicado 21/09/2021 10:22 | Atualizado 21/09/2021 11:21

A novela que envolve a separação do empresário Marcos Araújo, dono da gravadora Audiomix e do Festival Villa Mix, e sua ex-mulher, a influenciadora digital Pétala Barreiros, acaba de ganhar um novo capítulo. Depois de acusações públicas de Pétala contra o ex, que incluem relacionamento abusivo, agressão física e psicológica, abandono afetivo dos filhos do ex-casal, entre outras, agora o todo poderoso do sertanejo resolveu pedir um exame de DNA do filho caçula.

A informação foi divulgada pela influenciadora Rainha Matos, que ainda compartilhou um vídeo de Pétala saindo com o filho do local do exame e dando de cara com ninguém menos que a apresentadora Lívia Andrade, atual namorada de Marcos Araújo. Pétala e Lívia já trocaram farpas na internet, após o namoro com Marcos se tornar público e uma se tornar persona non grata para a outra. Nas imagens divulgadas por Rainha Matos, Lívia ainda aparece cumprimentando a pessoa que filma a saída de Pétala do exame no momento em que ela dá de cara com a apresentadora. Confira: