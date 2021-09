'Malhação Transformação' - Reprodução

'Malhação Transformação'Reprodução

Publicado 21/09/2021 07:00

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que a nova 'Malhação' está com cerca de 80% de atores negros cotados para o elenco e apenas 20% de atores brancos. Segundo comenta-se nos bastidores do folhetim teen, a ideia é trabalhar mais a representatividade e distribuir papeis de destaque dos protagonistas mocinhos para os atores negros e colocar os brancos para interpretarem os antagonistas da trama. A princípio, os mocinhos devem sofrer nas mãos dos vilões da novela, para que no final todos terminem bem e a trama mostre ao público que no fim das contas são todos iguais.