Gui AraújoReprodução de internet

Publicado 21/09/2021 09:46

Em conversa com MC Gui na manhã desta terça-feira (21), Gui Araújo deu a entender que vai votar no Nego: "Eu durmo e acordo com a consciência tranquila. O cara dorme e acorda chorando. Meu discurso tá pronto. Tudo alinhado. Você vai ver", antecipou.

MC Gui ainda completou, dizendo que ele deveria ter seguido os toques dados por Tiago Piquilo na dinâmica exibida na noite de segunda-feira (20).