Pétala Barreiro dá de cara com seu desafeto, a apresentadora Lívia Andrade, na saída do exame de DNA do filho Reprodução/ Rainha Matos

Publicado 21/09/2021 13:56

Yanka Barreiros, irmã da influenciadora digital Pétala Barreiros, contou em seu Instagram, na tarde desta terça-feira (21), que seu ex-cunhado, o empresário Marcos Araújo, dono do festival Villa Mix, cancelou o plano de saúde dos filhos que ele teve a Pétala e, pior, se sequer avisar a mãe das crianças.

"Pra quem está perguntando do plano de saúde, só descobrimos que foi cancelado no domingo, quando a Pétala foi levar o Lucas, que estava com falta de ar, no hospital. Aí descobrimos que ele cancelou o plano de saúde dos dois filhos, mesmo tendo sido homologado judicialmente", conta.

Na manhã de hoje, Pétala esteve com o caçula Lucas em uma clínica para realizar um exame de paternidade, que foi solicitado judicialmente pelo empresário. Quem esteve por lá também foi a apresentadora Lívia Andrade, que é a atual namorada de Marcos e desafeto declarado de Pétala.