21/09/2021

Especialista em marketing digital, Eliana Amaral, ex-apresentadora da RedeTV!, deu algumas dicas de como ter uma relação saudável com as redes sociais. "Acho que o primeiro passo é não compartilhar fake news. Além de contribuir para que uma mentira possa se transformar numa 'falsa verdade', compromete a credibilidade do perfil", diz.

"Checar a real necessidade de compartilhar publicações sobre sua vida pessoal e evitar entrar em discussões desnecessárias garantem comentários menos tóxicos e ofensivos. Realizar uma 'faxina' de tempos em tempos é importantíssimo. Bloquear, deixar de seguir e excluir da sua vida na web perfis tóxicos e que propagam o ódio faz parte da garantia de saúde mental na web", afirma Eliana.