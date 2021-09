Marina Miranda - Reprodução internet

Marina MirandaReprodução internet

Publicado 21/09/2021 15:21 | Atualizado 21/09/2021 15:27

Marina Miranda morreu na noite de segunda-feira (20) aos 90 anos. A atriz estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, no Rio de Janeiro, após entrar em coma por complicações do Alzheimer. informação foi confirmada pela comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, do Rio de Janeiro. "A direção do Centro de Emergência Regional (CER) do Leblon lamenta informar que a paciente Marina Miranda faleceu na noite desta segunda. Ela estava internada na unidade, com quadro grave, desde o dia 19".

Filha de Marina, Sylvia Miranda, fez um post no mesmo dia da morte da atriz informando que o quadro de saúde da mãe era irreversível, após o diagnóstico de tuberculose e infecção urinária. “Ainda estamos tentando um hospital particular para que eu possa ficar com ela. Ela tem amigos muito fiéis. E ela indo para um particular, os amigos e parentes vão poder vê-la. Estou em oração, eu creio num Deus vivo. Agora peço aos amigos oração, empatia e amor”, escreveu Sylvia na rede social.