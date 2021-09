Denilson - Reprodução

Publicado 21/09/2021 15:57

O ex-jogador Denilson compartilhou nas redes sociais um vídeo contando aos seguidores que recebeu o diagnóstico positivo na última sexta-feira, 17, e desde então está isolado e seguindo todas as orientações médicas. O comentarista do programa 'Jogo Aberto', da Band, revelou que não está com nenhum sintoma e só desconfiou da doença depois de ter tido febre por dois dias e acabou fazendo o exame. Denilson ficará afastado da atração por alguns dias