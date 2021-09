Liziane e Nego do Borel - Reprodução de internet

Publicado 21/09/2021 17:26

Um vídeo em que Nego do Borel zomba de Liziane Gutierrez começou a circular na internet na tarde desta terça-feira (21). Chamando a participante de 'Namastê', ele imita Liziane zombando de sua aparência e diz que ela está parecendo o personagem Coringa. Os advogados da peoa não gostaram do conteúdo e dizem que vão processar Nego do Borel na esfera cível. A assessoria de imprensa da peoa confirmou a informou à coluna com exclusividade.