Tiago - Reprodução

TiagoReprodução

Publicado 21/09/2021 17:09 | Atualizado 21/09/2021 18:38

Esta colunista confessa que estava aguardando uma das cenas mais esperadas de 'A Fazenda 13': o banho de Tiago Piquilo no chuveiro ou na piscina só para ver o volume da sunga do cantor depois da cirurgia do aumento do pênis. Na tarde desta terça-feira (21), a produção do reality mostrou imagens do peão tomando uma refrescante chuveirada na sede, em Itapecerica da Serra, e os internautas trataram de comentar e brincar com a situação.

Análise sobre a cirurgia do Tiago. O que acharam more? Deu resultado aparente? #AFazenda pic.twitter.com/T8KRZL7B61 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 21, 2021

Análise sobre a cirurgia do Tiago. O que acharam more? Deu resultado aparente? #AFazenda pic.twitter.com/T8KRZL7B61 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 21, 2021

Vocês não viram, mas o Tiago só torceu o pé porque tropeçou no próprio pênis. #AFazenda #ProvaDeFogo pic.twitter.com/Y5xXYJPbe2 — Luiz Ricardo (@excentricko) September 21, 2021

Recentemente, as peoas Solange Gomes e Valentina Francavilla, assumiram que já tiveram romances com o cantor. As duas comentaram sobre a cirurgia peniana pela qual ele passou, em julho deste ano, e garantiram que não precisava do procedimento. Então tá.