Nego do Borel - Reprodução

Nego do BorelReprodução

Publicado 21/09/2021 16:56 | Atualizado 21/09/2021 17:14

Equipe de Nego do Borel resolveu se pronunciar após a divulgação de que os assessores do cantor estavam decididos pedir à emissora a liberação imediata do peão. O motivo seria a já polêmica participação no reality rural da RecordTV com brigas e discussões com outros participante. Mas, a gota d´água estaria relacionada ao episódio da camisinha encontrada por MC Gui na baia, na madrugada desta terça-feira (21). "Não acreditem em Fake News. Ninguém da equipe do Nego do Borel pediu a produção para ele sair. Tudo relacionado ao cantor vai ser sempre falado nas redes sociais do artista", diz a nota.