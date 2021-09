Lethicia Bronstein e suas amigas - Divulgação

Publicado 21/09/2021 19:43

A estilista Lethicia Bronstein reuniu um grupo de amigas e clientes para comemorar o lançamento de sua coleção de acessórios com a designer Nádia Gimenez. O encontro foi no badalado restaurante Piu, em São Paulo e brindou uma parceria de dois anos, que agora tem um novo conjunto de peças chamado 'Nara' com inspirações no oriente e na alfaiataria.

Em tons de rosa, preto e branco, as peças seguem uma linha moderna e que se adaptam a qualquer look para as 24 horas do dia. Formada por 7 itens, a coleção cápsula se divide entre de colares, brincos e pulseiras. A apresentadora Rafa Brites, grávida de seu segundo filho, Leon, Bia Arantes, Carol Dias, Monica Salgado e Ju Ferraz fizeram questão de participar do evento.