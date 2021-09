Lívia Andrade, Marquinhos da Audiomix e Pétala Barreiros - Reprodução/Montagem

Lívia Andrade, Marquinhos da Audiomix e Pétala BarreirosReprodução/Montagem

Publicado 21/09/2021 19:19 | Atualizado 21/09/2021 19:29

Marcos Araújo, o Marquinhos da AudioMix, resolveu se pronunciar sobre a confusão envolvendo a ex-mulher, Pétala Barreiros, e a atual namorada, Lívia Andrade. O dono do festival Villa Mix e empresário de nomes como Alok e Gusttavo Lima, escreveu uma mensagem nos stories do Instagram curta e direta para os críticos: "Ninguém inveja o ruim, ninguém comenta o desinteressante. O sucesso tem dessas coisas. Esteja preparado".

Nesta terça-feira (21), Marcos Araújo fez um exame de teste de DNA para saber se ele é o pai do filho da influencer Pétala Barreiros. Na saída do laboratório, a irmã de Pétala, Yanka, gravou e compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando Lívia Andrade na área externa do local: "Olha quem acompanhou tudo do lado de fora junto do segurança do pai dele, meu ex-cunhado: Lívia Andrade. Coitada, foi proibida de entrar. Bem a sua cara, né? Marcos, você é muito previsível, todo esse show, com mais de quatro seguranças armados intimidando eu, minha irmã e o Luquinhas, de 9 meses."

O vídeo rodou e a ex-apresentadora foi bastante criticada. No final da tarde, ela se pronunciou: "Estou sendo perseguida e me sinto quase que na obrigação de vir aqui me explicar e falar sobre uma coisa que é a coisa mais normal do mundo, acompanhar uma pessoa que você está em momentos felizes e em momentos tristes. É isso que a gente espera de um relacionamento normal e saudável", completou.