José Loreto - Reprodução

José LoretoReprodução

Publicado 22/09/2021 05:00

Depois de ter aceito o convite e até abençoado pelo próprio Sidney Magal para protagonizar o longa, 'O Meu Sangue Ferve por Você', José Loreto anunciou que está fora do projeto. "Por causa de conflitos de datas, não poderei rodar esse projeto tão incrível. A pandemia atrasou muitos sonhos, mas o show tem que continuar. Foram mais de 2 anos me preparando desde que fiz o teste e fui aprovado. Muitas viagens, aulas de canto, de dança, preparação e pesquisas para entender as motivações desse artista tão único e tão intenso!! Eu me apaixonei pelo Magal, mas é preciso saber desapegar quando algo não é pra ser seu. Esse projeto vai ser lindo e me sinto honrado em continuar como produtor associado", avisou.