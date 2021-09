Antônia Fontenelle - Reprodução

Publicado 22/09/2021 12:37

A Polícia Civil da Paraíba indiciou a influenciadora digital, Antônia Fontenelle, pelo crime de preconceito, após fala xenofóbica sobre DJ Ivis, que foi preso por agredir sua ex-mulher, Pamella Holanda. Segundo o portal G1, inquérito policial aponta que as atitudes de Fontenelle caracterizam manifestações preconceituosas generalizadas, direcionadas a todos os paraibanos. O delegado Marcelo Antas Falcone indiciou Antônia Fontenelle na Lei do Racismo, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para o crime de preconceito ou discriminação.

A youtuber reagiu aos vídeos das agressões divulgados por Pamella Holanda com o seguinte depoimento: "Esses 'paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso".

A fala de Antônia foi muito criticada por famosos e internautas, e então ela fez um novo pronunciamento sobre o assunto: “Esse bando de desocupado aí da máfia digital que não tem nada o que fazer. Se juntaram pra agora me acusar de xenofobia. De novo? Num cola! Já tentaram me acusar de xenofobia. (…) Porque eu falei ‘esses ‘paraíba’ quando começam a ganhar um pouquinho de dinheiro acham que podem tudo. ‘Paraíba’ eu me refiro a quem faz ‘paraibada‘, pode ser ele sulista, pode ser ele nordestino, pode ser ele o que for. Se fizer paraibada, é uma força de expressão”, disse Fontenelle em um vídeo.

A investigação já concluída será encaminhada à Justiça, para que o Ministério Público adote as providências cabíveis. Ainda de acordo com a reportagem do G1, Antônia Fontenelle chegou a ajuizar um habeas corpus com o objetivo de impedir a realização das investigações. No entanto, a liminar pedida pelo advogado foi negada pela Justiça.