Discreta nas redes sociais em relação a sua vida amorosa, Nathália Zannin, bailarina do 'Domingão do Huck', abriu o coração e revelou que está solteira há 3 anos. Também empresária e modelo, ela é a prova viva de que ninguém precisa ter um parceiro ou parceira para ser feliz.

"Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Namorei por muito tempo e estou solteira há 3 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz! Não estava feliz, vivia um relacionamento tóxico e, graças a Deus, me libertei", conta a dançarina, que não tem pressa para trocar o status de relacionamento.

"Não tenho pressa para namorar. Acho que o namoro vai muito além do status. Tem que ter respeito, química, cumplicidade, parceria, amor... Estou muito focada nos meus negócios e carreira, mas óbvio que se aparecer alguém que encaixe eu não vou deixar passar. Não sou boba, né?!", diz.

Bem-sucedida em sua carreira profissional, Nathália conta que o fato de ser uma mulher empoderada não atrapalha na hora da paquera. "Eu sou muito reservada com a minha vida amorosa e bem tranquila com relação aos homens. Dou nem liberdade para eles pensarem isso, mas claro, vai de cada um. Se o cara for bobo, vai ser independente da minha atitude e para mim esse tipo de pensamento já está bem ultrapassado", afirma.

Ela acredita que, embora muitos homens tentem passar uma imagem de desconstrução, eles ainda querem uma mulher submissa. Mas ela jamais passaria por um relacionamento tóxico novamente. "Por mais que digam que mulher tem que correr atrás e ser independente, muitos não estão preparados para uma mulher livre. Já passei por isso, sim, mas me deu muito trabalho me tornar a mulher que sou hoje em dia. Homem nenhum vai me colocar na caixinha novamente", avisa.

A empresária comenta também quais as qualidades que um homem precisa ter para a conquistar. "Acho que o principal é que me respeite, respeite o meu trabalho, seja parceiro, carinhoso, inteligente e tenha pegada, né?! Lembrando que é uma via de mão dupla. Quando entro em um relacionamento, vou por inteiro, como uma boa escorpiana. Caso contrário, fico solteira mesmo", destaca.

Por mais que eu não esteja namorando, Zannin se permite conhecer novas pessoas. "Também não sou de ferro. Mas quero namorar quando eu realmente encontrar um cara legal, que nossas ideias batam, que tenha atitude de homem de verdade. Não gosto de moleque que acha que é o bom só porque pega geral na balada, esses não tem nem chance comigo", conclui.