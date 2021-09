Pétala Barreiros - Reprodução

Publicado 22/09/2021 14:24 | Atualizado 22/09/2021 14:27

Pétala Barreiros, ex-mulher do empresário Marcos Araújo, dono da Audiomix e do Festival Villa Mix, finalmente se pronunciou após o climão com Lívia Andrade, atual namorada de Marcos. A apresentadora acompanhou o empresário nesta terça-feira (22) e deu de cara com Pétala, seu desafeto declarado, na saída do exame de DNA do filho caçula do ex-casal, Lucas.

"Apesar de eu ser nova, eu tenho dois filhos e vou até o final pra defendê-los. Isso tudo não me atinge, pode pedir quantos DNA quiser, porque eu sempre vou dar minha cara para bater pelos meus filhos. O que vem me atingindo desde o início do ano são os meus filhos", diz a influenciadora, que revela ainda que o filho mais novo foi pré-diagnosticado com autismo.

"Só a minha família e amigos mais próximos sabem, mas o Lucas recebeu um pré-diagnóstico de autismo. Quando você vai com seu filho nessa situação no hospital e recebe a informação que o plano de saúde dele foi cancelado pelo pai, isso dói, machuca. Se não fosse pelos meus pais, porque a minha mãe sempre imaginou que isso pudesse acontecer, e minha mãe fez um plano de saúde pra ele. Fomos super bem atendidos no hospital e se não fosse por isso a gente teria ficado sem o atendimento", acredita.

Pétala conta ainda que, não bastasse o abandono afetivo do empresário com os dois filhos, o corte do plano de saúde das crianças e o pedido de DNA, Marcos Araújo ainda enviou uma notificação extrajudicial de despejo para que Pétala deixe a casa dele, onde ela moral atualmente com os dois meninos.

"Diante de tudo isso que vem acontecendo comigo e com os meus filhos, eu recebo uma ordem de despejo para que eu e meus filhos saíssemos da casa dele. E ele me deu cinco ou sete dias pra sair da casa dele com duas crianças", revelou a influencer.

"Esse ano vivi em delegacia, foi o tempo todo. Os advogados dele são os melhores do Brasil. Custou um dinheiro, viu. E eu também tenho gastado muito dinheiro com advogado pra me ajudar. Só na delegacia eu não fui menos que 15 vezes esse ano. E várias vezes que estive lá cruzei com os advogados dele. E ele nos Estados Unidos sozinho, quietinho, como ele sempre fez. Se esconde atrás de pessoas", diz.